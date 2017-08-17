«جوجل» تتيح إجراء مكالمات صوتية مجانية عبر Google Home

تواصل – وكالات:

أضافت شركة جوجل ميزة جديدة إلى جهازها المنزلي الذكي المسمى Google Home، بحيث أصبح بإمكان المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا ابتداءً من اليوم إجراء المكالمات الصوتية المجانية مع جهات الاتصال.

وتهدف “جوجل” إلى الدخول منافساً فعلياً لأجهزة شركة أمازون، وهما من أكبر الأسماء العاملة في مجال المساعدات الصوتية المنزلية الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي.

ويمكن في الوقت الحالي لجهاز Google Home إجراء المكالمات بدون استعمال اليدين، وذلك في حال قيام المستخدم بقول عبارات مثل “أوكي جوجل اتصل بأمي” أو “أوكي جوجل اتصل ببائع الزهور القريب”، كما بإمكان جهاز Google Home تعلم كيفية التعرف على ما يصل إلى ستة أصوات مميزة.

ويمكن لمستخدمي Project Fi وGoogle Voice عرض رقم هاتفهم المحمول ضمن المكالمات من خلال ربط حساباتهم في تطبيق Google Home، وتظهر جميع المكالمات الأخرى التي تم إجراءها من خلال Google Home على أنها غير معروفة أو لا يوجد رقم المتصل.