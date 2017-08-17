 المياه غمرت الدور الأول بالكامل.. «مدني عسير» يباشر بلاغات احتجاز بسبب الأمطار | صحيفة تواصل الالكترونية

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المياه غمرت الدور الأول بالكامل.. «مدني عسير» يباشر بلاغات احتجاز بسبب الأمطار

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المياه غمرت الدور الأول بالكامل.. «مدني عسير» يباشر بلاغات احتجاز بسبب الأمطار

تواصل- واس:

تمكنت فرق الدفاع المدني في عدد من محافظات منطقة عسير، من التعامل ميدانيًا مع عدد من حالات الاحتجاز المصاحبة للأمطار التي هطلت مساء أمس.

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي أن فرق الدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط ، أنقذت عائلة مكونة من ٤ أشخاص كانوا محتجزين بمنزلهم بحي “الرصراص” بخميس مشيط بعد دخول مياه الأمطار لمنزلهم بكامل الدور الأول واحتجازهم بداخله، حيث قامت فرق الدفاع المدني باستخراجهم ونقلهم بواسطة قارب الإنقاذ، مشيراً إلى أنه تم كذلك إنقاذ 4 أفراد من العمالة الآسيوية بالحي نفسه، فيما لم تسجل أي إصابات ولله الحمد.

وأضاف العاصمي أنه تم التنسيق الميداني مع بلدية خميس مشيط للوقوف على الموقع ومعالجة الوضع. وفي محافظة “بارق” 120 كيلومتراً شمال مدينة أبها، باشر مدني بارق عدداً من البلاغات نتيجة هطول أمطار غزيرة، منها بلاغ عن سقوط عمود كهرباء (ضغط منخفض) في قرية “ربوع العجمة”.

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي أن فرقة من الدفاع المدني ببارق قامت بتأمين الموقع حتى وصول شركة الكهرباء التي باشرت معالجة الحالة فوراً.

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