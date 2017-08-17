«حقوق الإنسان»: تقرير الخارجية الأمريكية عن حرية الأديان بالمملكة «غير دقيق»

تواصل – الرياض:

أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن رفضها ما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول عدم التزام المملكة وعدد من الدول بحرية الأديان، واصفة تقرير الخارجية الأمريكية بـ”غير الدقيق”.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن ما ذهب إليه تقرير وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن الحريات الدينية في المملكة لا يعكس الواقع إطلاقاً.

وبيّن، وفقاً لـ “الحياة”، أن مثل هذه التقارير تصدر لتحقيق أهداف محددة، وتلبية متطلبات قانونية وإجرائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

ونفى القحطاني صحة ما ورد بالتقرير حول استخدام المملكة قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الشيعة والملحدين، مبيناً أن ما تضمنه التقرير لا يتوافق مع ما نسمعه من بعض المسؤولين الأمريكيين.