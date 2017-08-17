 تطبيق يساعدك في التحقق من صحة بيانات «بطاقة كفاءة الطاقة».. تعرَّف عليه | صحيفة تواصل الالكترونية

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تطبيق يساعدك في التحقق من صحة بيانات «بطاقة كفاءة الطاقة».. تعرَّف عليه

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تطبيق يساعدك في التحقق من صحة بيانات «بطاقة كفاءة الطاقة».. تعرَّف عليه

تواصل- واس:

يهدف تطبيق (تأكد) إلى مساعدة المستهلك على التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على عدد من الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات، على الأجهزة الذكية “الجوال”، الذي طوّرته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة .

ويعمل التطبيق على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد التجاوزات المخالفة للمواصفات والمقاييس التي اعُتمدت من خلال مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات، وذلك من خلال تطبيق يتم تحميله على الأجهزة الذكية، ويساعد المستهلك في التحقق من مطابقة صحة المعلومات في ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة كفاءة استهلاك الوقود، وبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، والتأكد من سريان مفعول علامة الجودة بها.

ويقوم التطبيق على مسح الكود في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية مثل: المكيفات، والثلاجات، والغسالات، أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، أو الإطارات، باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR) الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة “بلاغ تجاري” في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد”.

ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (QR) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوال الذكية المنتشرة، عبر تحميل برنامج “تأكد” من متجر البرامج لأنظمة التشغيل (الايفون) و(الاندرويد) ومن ثم مسح الرمز باستخدام الكاميرا؛ الذي سيقوم مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة.

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