مصادرة 30 طن لحوم ومواد غذائية فاسدة في شاحنة بمكة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة من ضبط شاحنة كبيرة بجوار الدائري الرابع، تحمل كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية: إن مراقبي البلدية، تمكنوا من ضبط الشاحنة (ثلاجة)، وتم إيقافها والكشف على حمولتها، وتبين أنها تحمل كميةً من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية والمعلبات منتهية الصلاحية، إضافة إلى سوء النقل والحفظ والتخزين.

وتمت على الفور مصادرة كامل الكمية التي قُدرت بـحوالي (30) طناً، وتم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتحفظ على السيارة وإعداد محضر بالواقعة.