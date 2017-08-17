الجريدة الرسمية في مصر تنشر نص قرار الموافقة على اتفاقية «تيران وصنافير»

تواصل – وكالات:

نشرت الجريدة الرسمية في مصر بعددها رقم 23 الصادر اليوم الخميس، قرارَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالموافقة على تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وجاء نص الموافقة المنشور بالجريدة الرسمية بعنوان “قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقَّعة في القاهرة بتاريخ 8 /4/ 2016”.

وبموجب الاتفاقية تنتقل ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدَّق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعتها حكومتا البلدين في أبريل من العام الماضي، في شهر يونيو الماضي، بعد أن وافق عليها البرلمان المصري بأغلبية نوابه.

وتقضي الاتفاقية التي وقّعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أبريل 2016. بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، إلى المملكة.