 المدينة.. حادث مروري يتضاعف ليصيب الفرق الإسعافية وأمن الطرق (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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المدينة.. حادث مروري يتضاعف ليصيب الفرق الإسعافية وأمن الطرق (صور)

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المدينة.. حادث مروري يتضاعف ليصيب الفرق الإسعافية وأمن الطرق (صور)

تواصل- أحمد الحربي:

تسبب حادث مروري، مساء البارحة، في تضرر 4 مسعفين ورجل أمن تابع للقوات الخاصة لأمن الطرق فيما تضاعفت إصابة إحدى الحالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري في طريق “المدينة – ينبع” السريع بعد المسيجيد باتجاه المدينة بمسافة تقدر بعشرة كيلومترات، وأفادت الإشارة الأولى باحتمال وجود 6 إصابات في الموقع وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وفريق الاستجابة المتقدمة.

وبين أنه “عند الوصول للموقع والبدء بالعملية الإسعافية وعلاج الحالات اتضح وجود 6 إصابات بالفعل معظمها بسيطة، وفي هذه الأثناء داهمت موقع الحادث مركبة تسير بسرعة عالية”.

وتابع، “واصطدمت بدورية أمن الطرق ومن ثم المركبة المتسببة في الحادث الأول وفي النهاية اصطدمت بإحدى مركبات الإسعاف؛ مما نتج عنه إصابة قائد المركبة وتضاعفت الإصابة لدى سائق المركبة الأولى وإصابة رجل أمن الطرق وحصل لديه توقف قلب وتنفس وإصابة أربعة من المسعفين، أحدهم لديه كسر في اليد والثاني إصابة في الظهر، وفيما أصيب المسعفان الآخران بإصابات صُنفت بالمتوسطة”.

وأشار إلى أنه تم عمل إنعاش قلبي رئوي لرجل الأمن حتى تكللت العملية بالنجاح وعاد لديه النبض والتنفس ولله الحمد في الموقع ونقل على الفور للمستشفى، فيما تم نقل باقي الحالات، اثنتان منها خطيرة، والمسعفين المتبقين للمستشفى بواسطة الفرق الأخرى”.

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