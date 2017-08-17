المملكة تشتري سندات خزانة أمريكية بـ46.1 مليار دولار في 9 أشهر

تواصل – الرياض:

احتلت المملكة المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر يونيو الماضي، برصيد يبلغ 142.8 مليار دولار، مجتازة الهند التي كانت تسبق المملكة في مارس الماضي.

واشترت المملكة سندات خزانة أمريكية بقيمة 46.1 مليار دولار آخر تسعة أشهر من أكتوبر 2016 وحتى يونيو 2017، وجاءت المملكة خلف كل من الصين، اليابان، أيرلندا، البرازيل، جزر الكايمان، سويسرا، المملكة المتحدة، لوكسمبورج، هونج كونج، وتايوان.

واشترت المملكة أذونات وسندات خزانة أمريكية بقيمة 8.8 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، لترفع رصيدها إلى 142.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 6.5 في المائة عن مستوياتها في أيار (مايو) السابق له والبالغة 134 مليار دولار.

ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، رفعت المملكة رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر التاسع على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر.