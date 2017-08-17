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ضبط منتحل هوية رجل أمن تخصص في سلب العمالة بجدة

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ضبط منتحل هوية رجل أمن تخصص في سلب العمالة بجدة

تواصل – فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١ أبلغ مقيم من جنسية آسيوية مركز  الجنوبية بشرطة محافظة جدة عن قيام شخص باستيقافه بعد ادعاء أنه رجل أمن  وأخذ منه مبلغ (٢٠٠٠) ريال  والهرب بعد ذلك.

وقال القرشي: بفضل من الله وتوفيقه وبعد جمع المعلومات وأخذ أوصاف الجاني من قبل المخبر تمكن البحث الجنائي بالمركز من  تحديد هوية المتهم وضبطه وكان بحوزته جهاز لاسلكي يستخدمه في التمويه على الأشخاص بأنه رجل أمن.

وأوضح أن المتهم أفاد عند سماع أقواله بأنه سبق وارتكب (٨) حالات أخرى في أماكن متفرقة وسلب مبالغ منهم تقدر بحوالي (١٣٠٠) ريال، ويتمثل أسلوبه الأجرامي باستيقاف المقيمين وطلب إقامتهم وإخبارهم بأنهم مخالفين وسلب ما بحوزتهم، لافتًا إلى أنه تمت إحالة القضيه للنيابة العامة بحكم  الاختصاص.

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