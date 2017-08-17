مَن هو صاحب الوساطة المقبولة لدى خادم الحرمين في حل أزمة الحجاج القطريين؟

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أثارت الانفراجة الكبيرة التي شهدتها “أزمة الحجاج القطريين” التساؤلات الواسعة عن الرجل الذي توسط في تلك الأزمة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجاب له الملك من فوره، وأصدر أوامره باستضافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة وإرسال طائرات خاصة لنقلهم من الدوحة.

وتولى الشيخ عبدالله بن علي، مسؤولية وساطة الخير في الأزمة القطرية، ليعود بأكثر مما طلب؛ ما يؤكّد المكانة الخاصة التي يحظى بها لدى القيادة في المملكة العربية السعودية، في تقدير الرجال للرجال، إذ جاء طالباً فتح منفذ سلوى الحدودي، إلا أنَّه عاد بطائرات خاصة تنقل الحجاج من الدوحة، فضلاً عن استضافة كاملة على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

من هو الشيخ عبدالله بن علي؟

يصنف الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني كرجل من كبار شخصيات آل ثاني، ويحظى بقبول داخل الأسرة، فهو الابن التاسع لحاكم قطر الشيخ الراحل علي بن عبدالله آل ثاني وحفيد حاكم قطر عبدالله بن جاسم آل ثاني، وأخو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني الذي أطاح به ابن عمه الشيخ خليفه بن حمد آل ثاني جد الأمير تميم بن حمد في 22 من فبراير عام 1972.

وعرف عن عائلة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني وأجداده حسن تثبيت ركائز الحكم وإدارة الدولة، وحسن التعامل مع دول الجوار في القرن الماضي.

ووالده هو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، أمير دولة قطر بعد الاستقلال من وصاية بريطانيا، والذي صدرت في عهده أول عملة موحدة لقطر ودبي، قبل أن تنضم دبي إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة، وتعلن قطر استقلالها عن الوصاية البريطانية، لتبدأ مرحلة الدولة القطرية الحديثة في عام 1971م.

وفي عهد والده الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر شهدت قطر نهضة ملحوظة ونقلة حضارية بإنتاج‏ البترول من حقول دخان البرية والحقول البحرية.

وبعد تنازل الشيخ علي عن الحكم لنجله أحمد بايعت أسرة آل ثاني الشيخ أحمد بن علي آل ثاني في 24 أكتوبر عام 1960م الذي أكمل المسيرة وحقق لبلاده الأمن وبداية عهد الرخاء وصك أول عملة قطرية قبل أن يعلن إنهاء الوصاية البريطانية ويعلن الاستقلال عن بريطانيا في سبتمبر عام 1971 وأنشأ أول مجلس للوزراء وأول مجلس للشورى.

ويرجع الفضل إلى الشيخ أحمد بن علي في إنشاء إذاعة قطر عام 1968م وتلفزيون قطر عام 1970م.

كما شهدت دولة قطر في عهد الشيخ أحمد نمواً اقتصادياً كبيراً، شمل اكتشاف أول حقل بحري في العالم، وهو (العد الشرقي)، وتم تشغيله كمرفق بحري بصورة تامة، كذلك اكتشاف حقل بترول (ميدان محزم)، كما تم في عهده إنشاء محطة لتجميع البترول في جزيرة حالول، وبدأت عمليات الاستكشاف في حقل (أبو الحنين)، وتم الإنتاج‏ سنة 1977م، وهي فترة حكم الشيخ خليفة.

وشهدت فترة حكمه أيضاً، إصدار عملة ريال قطر ودبي عام 1966، وإنشاء إذاعة قطر عام 1968م، وتلفزيون قطر عام 1970م، وصدور الدستور المؤقت وتشكيل أول مجلس وزراء عام 1970م، وإعلان الاستقلال عن وصاية بريطانيا 3 سبتمبر عام 1971م.

وفي عام 1972، قام الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني (والد الشيخ حمد وجدّ الشيخ تميم) بالانقلاب على ابن عمه الشيخ أحمد بن علي.

نجاح جهود الوساطة

وفي ظل الأزمة القائمة بين المملكة ودولة قطر، استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام في جدة أمس، الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، والذي جاء في تقديم الوساطة لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية.

وخلال اللقاء شكر نائبُ خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، سموَّ الشيخ عبدالله بن علي على مشاعره الأخوية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعب السعودي وشقيقه الشعب القطري، وبين القيادة في السعودية والأسرة المالكة في قطر.

وبناءً على هذا اللقاء فقد وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية، الذين يرغبون في الدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية؛ وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، كما وجَّه -حفظه الله- بنقل الحجاج القطريين كافة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة.