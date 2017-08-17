 فيديو وإنفوجراف.. حُجاج قطر بضيافة خادم الحرمين دون تصاريح وعبر طائرات خاصة | صحيفة تواصل الالكترونية

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فيديو وإنفوجراف.. حُجاج قطر بضيافة خادم الحرمين دون تصاريح وعبر طائرات خاصة

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تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على موقع تويتر مقطع فيديو وتصميم إنفوجراف عن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن الحجاج القطريين.

ووجه خادم الحرمين أوامره بالسماح بدخول الحجاج القطريين دون تصاريح إلكترونية، واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة، وتوفير كل الاحتياجات لهم، وفتح المنفذ البري والخطوط السعودية لنقل حجاج قطر مجانًا من الأحساء والدمام وكذلك من الدوحة.

كما أمر الملك سلمان وفقاً لـ”وكالة الأنباء السعودية”، بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة، واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، والتأكيد على أن جميع الحجاج قطريو الجنسية.

جاء ذلك بعد لقاء نائب العاهل السعودي محمد بن سلمان الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني في قصر السلام في جدة، وقدم الشيخ عبدالله وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية.

ووجه الملك سلمان بالموافقة على ما رفعه له ولي العهد، بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

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