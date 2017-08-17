 الصين.. اعتقال روائي لـ«جريمة قتل رباعية» ارتكبها قبل 22 عاماً | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

فيديو وإنفوجراف.. حُجاج قطر بضيافة خادم الحرمين دون تصاريح وعبر طائرات خاصة جدة.. خطأ عامل في «محطة فحص» يتسبب في دهس شخصين وأضرار بـ30 ألف ريال البنك الإسلامي للتنمية: تقنيات حديثة تحافظ على صلاحية لحوم الأضاحي لمدة عام ضبط منتحل هوية رجل أمن تخصص في سلب العمالة بجدة 1855 حالة وفاة وإصابة جراء 50 ألف حريق العام الماضي.. والخسائر مليار ريال (انفوجراف) قائد طائرة لـ«الخطوط السعودية» يُلغي إقلاعها بسبب «راكب» مفاجأة في حادثة سرقة «رجل أعمال شهير» بجدة.. زوجة الابن السورية والدور الخفي توقعات «الأرصاد»: الغيوم تغطي سماء المملكة.. وأمطار وغبار على 6 مناطق جازان.. السيطرة على انبعاث دخان محدود بطوارئ مستشفى «أبو عريش» بالصور.. أمير تبوك يتفقد منفذ «حالة عمار» للوقوف على استعدادات موسم الحج أمطار غزيرة ترطب الأجواء في عدد من مناطق المملكة (فيديو) في تعميم اطلعت عليه «تواصل».. «بن لادن» تعلن استئناف مشاريعها بالحرمين وصرف رواتب موظفيها

الصين.. اعتقال روائي لـ«جريمة قتل رباعية» ارتكبها قبل 22 عاماً

0
الصين.. اعتقال روائي لـ«جريمة قتل رباعية» ارتكبها قبل 22 عاماً
تعبيرية

تواصل- وكالات:

اعتقلت السلطاتُ الصينية الروائي والشاعر ليو يونجبياو عن ارتكابه جريمة ذبح 4 أشخاص قبل 22 عاماً في دار ضيافة في إقليم جيجيانج بشرق البلاد.

وأكدت الشرطة في مدينة هوتشو بالإقليم، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الأربعاء، أن المؤلف البالغ من العمر 53 عاماً اعترف بجريمته، بمساعدة أحد أصدقائه البالغ من العمر 64 عاماً.

وقال موقع ” سيكسث تون ” الإلكتروني وصحيفة ” تشاينا ديلي ” إن الوسائل الجينية الحديثة وتحليل بصمات الأصابع قادت الشرطة إلى الثنائي المجرم، كما يعتقد أنهما سرقا وقتلا أحد الضيوف في الفندق في عام 1995 لأنهما كانا بحاجة إلى المال.

شاهد ايضا

متخصصون: لب الخشب ينافس الصلب في صناعة السيارات

متخصصون: لب الخشب ينافس الصلب في صناعة السيارات

خطأ بشري يتسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 7 ملايين منزل بتايوان

خطأ بشري يتسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 7 ملايين منزل بتايوان

أسد يقتحم شركة.. إليك ما حدث للموظفين

أسد يقتحم شركة.. إليك ما حدث للموظفين

طريقة بسيطة لمنع الآيس كريم من الذوبان

طريقة بسيطة لمنع الآيس كريم من الذوبان

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>