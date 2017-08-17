الصين.. اعتقال روائي لـ«جريمة قتل رباعية» ارتكبها قبل 22 عاماً

تواصل- وكالات:

اعتقلت السلطاتُ الصينية الروائي والشاعر ليو يونجبياو عن ارتكابه جريمة ذبح 4 أشخاص قبل 22 عاماً في دار ضيافة في إقليم جيجيانج بشرق البلاد.

وأكدت الشرطة في مدينة هوتشو بالإقليم، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الأربعاء، أن المؤلف البالغ من العمر 53 عاماً اعترف بجريمته، بمساعدة أحد أصدقائه البالغ من العمر 64 عاماً.

وقال موقع ” سيكسث تون ” الإلكتروني وصحيفة ” تشاينا ديلي ” إن الوسائل الجينية الحديثة وتحليل بصمات الأصابع قادت الشرطة إلى الثنائي المجرم، كما يعتقد أنهما سرقا وقتلا أحد الضيوف في الفندق في عام 1995 لأنهما كانا بحاجة إلى المال.