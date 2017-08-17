فيديو من آخر يوم في حياة الداعية الكويتي «العلي» قبل وفاته ببوركينا فاسو

تواصل – الرياض:

لا تزال ردودُ الأفعال حزينةً على وفاة الشيخين الكويتيين، الدكتور وليد العلي، وفهد الحسيني، وخصوصاً في الأوساط الدعوية والخيرية في الكويت ودول الخليج.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، نشره الدكتور العلي قبل يوم واحد من وفاته هو ورفيقه الشيخ الحسيني وآخرون، في مطعم تركي بعاصمة بوركينافاسو على يد مجرمين.

مقطع الفيديو يوثق تلقين الشيخ العلي شاباً من أبناء غينيا الشهادتين، وكتب “العلي” على حسابه في “انستغرام” : “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قد شرح الله تعالى صدر أحد الإخوة للإسلام، وذلك بعد صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في كوناكري عاصمة غينيا، فأسأل الله جل جلاله أن يُثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة”.

ويكشف مقطع فيديو آخر تداوله المغردون عن جهود الدكتور العلي التي أثمرت عن دخول أهالي قرية إفريقية في الإسلام، وجهود الشيخ في الدعوة بالقارة السوداء ليستكمل مسيرة الشيخ عبد الرحمن السميط، أبرز رواد الدعوة الإسلامية في القارة السوداء.