 جدة.. خطأ عامل في «محطة فحص» يتسبب في دهس شخصين وأضرار بـ30 ألف ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

جدة.. خطأ عامل في «محطة فحص» يتسبب في دهس شخصين وأضرار بـ30 ألف ريال

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جدة.. خطأ عامل في «محطة فحص» يتسبب في دهس شخصين وأضرار بـ30 ألف ريال

تواصل – جدة:

تسبب خطأ لعامل في محطة الفحص الدوري بجدة في وقوع حادث دهس لشخصين، إلى جانب أضرار بإحدى المركبات، وصل التقدير المبدئي لها نحو 30 ألف ريال.

وأوضح مالك السيارة المتضررة أنه أدخل سيارته محطة الفحص الدوري، وضغط أحد العاملين بالمحطة بالخطأ على دواسة البنزين، حاول بعدها السيطرة على المركبة التي انجرفت منه باتجاه أحد الأرصفة لتدهس شخصين أحدهما حالته خطيرة، كما سبب أضراراً للسيارة قُدرت بنحو 30 ألف ريال، وفقاً لـ”عكاظ”.

من جانبه، طالب مدير مرور جدة بالنيابة العميد محمد العتيبي، المواطن بتقديم صحيفة دعوى إلى المحكمة في حال عدم قيام محطة الفحص الدوري بدفع مبلغ الإصلاحات التي جرت للمركبة، أو محاسبة العامل المخطئ بتسليمه للتوقيف.

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