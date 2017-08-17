«صحة جدة» توضح طريقة رش طائرات الحجاج القادمة من دول موبوءة

تواصل- جدة:

قالت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة، إن عدد الطائرات التي فسحت منذ بداية ذي العقدة إلى أمس 488 طائرة من بينها 34 طائرة تم فسحها خلال 24 ساعة، وبلغ عدد البواخر التي فسحت بميناء جدة الإسلامي وتحمل ركابا وبضائع 237 باخرة.

وأضافت “صحة جدة”، أن الطائرات طبقت الاشتراطات الصحية من خلال عملية الرش والتأكد من ذلك عن طريق فرق التفتيش في المطار وكلف بذلك فريق طبي مهامه الصعود للطائرات القادمة من مختلف الدول التي تنتشر بها أمراض وبائية أو معدية، حيث يتم التأكد من عملية التطهير الخاصة بالطائرة من الحشرات الناقلة للأمراض عن طريق قيام شركات الطيران برش قبل القدوم ويستخدم مادة «الإيروسولات» أو المعاملة بالمبيدات الحشرية ذات الأثر الباقي.

وأوضحت، أن الرش يكون قبل إقلاع الطائرات من البلدان الموبوءة وذلك بعد اكتمال صعود الحجاج وإغلاق جميع الأبواب تتم عملية الرش، كما يشمل أيضا إغلاق نظام التهوية خلال عملية الرش ويستمر لمدة (5 دقائق) بعد الرش مع مراعاة حماية المأكولات وأدوات المائدة من التلوث، أما الطريقة الأخرى للرش تكون عن طريق الأثر الباقي نظرا لما قد يسبب مادة «الإيروسولات» من قلق للحجاج فأنه يمكن الاستعاضة عنه بالرش ذي الأثر الباقي والذي يمكن أن يكون أقل في التكلفة كما يمكن إجراؤه خلال عمليات الصيانة ويستخدم في هذه الحالة مبيد البيروثرين 2 % على هيئة محلول.

وقال مصدر مطلع، إن الشؤون الصحية بجدة شددت على كافة المراكز الصحية في المنافذ لتأكد من خلو الحجاج اليمنيين من الكوليرا قبل دخولهم للأراضي السعودية.

وأوضح أنه تم عمل مناظرة عامة لكل الحجاج القادمين من اليمن والتأكد من شهادات التطعيم وأثبت خلوهم من الكوليرا، مشيرا إلى أنه في حال وجود من يشتبه به تقوم المراكز بعزل المريض وعرض الحالة على الطبيب وأخذ عينة لفحصها مع تدوين عناوين الأشخاص المخالطين وتحويل المريض لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بالنسبة للقادمين عن طريق مطار الملك عبدالعزيز واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحالة المشتبه بها ولمخالطيها.