 1855 حالة وفاة وإصابة جراء 50 ألف حريق العام الماضي.. والخسائر مليار ريال (انفوجراف) | صحيفة تواصل الالكترونية

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1855 حالة وفاة وإصابة جراء 50 ألف حريق العام الماضي.. والخسائر مليار ريال (انفوجراف)

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1855 حالة وفاة وإصابة جراء 50 ألف حريق العام الماضي.. والخسائر مليار ريال (انفوجراف)

تواصل – الرياض:

قدرت المديرية العامة للدفاع المدني عدد الحرائق التي شهدتها محافظات ومدن المملكة خلال العام الماضي، بـ49 ألفا و124 حريقا، يتجاوز متوسط معدلها اليومي الـ134 حريقا.

وبحسب تقارير إحصائية صادرة عن إدارة الإحصاء بالمديرية العامة للدفاع المدني، نتج عن حرائق العام الماضي 1855 حالة وفاة وإصابة، بواقع 172 وفاة، و1683 إصابة، وتجاوزت الخسائر المادية الناجمة عنها المليار ريال، حسب “الوطن”.

وأظهرت التقارير تصدر الحرائق السكنية القائمة من حيث عدد الحرائق بـ15 ألفا و648 حريقا، تليها حرائق النفايات والمخلفات بـ10 آلاف و445 حريقا، كما جاءت الحرائق السكنية في صدارة أكثر الحرائق التي نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية، إذ نتج عنها 115 حالة وفاة، من بينها 788 من الذكور، و506 من الإناث، وتجاوزت الخسائر المادية الناجمة عنها 39 مليون ريال.

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