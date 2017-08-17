شاب يبصق على بريطانية وآخر يتباهى بسيارته الذهبية.. متى يتوقف «الهياط» الخليجي بأوروبا؟

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في فصل الصيف وأيام الإجازات، تصدر من حين لآخر تصرفاتٌ مثيرة للجدل من بعض الشباب الخليجي في عدد من الدول الأوروبية، الأمر الذي يعطي انطباعاً سلبياً عن الخليجيين بشكل عام، ويؤثر على صورتهم في الخارج.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لخليجي يبصق على موظفة استقبال بأحد مستشفيات لندن، ويُلقي عليها العقالَ، في حادثة مؤسفة، انتهت -حسب الأخبار المتواترة- بإحالته للمحكمة التي قضت بسجنه سبع سنوات جزاء فعلته.

التهجم باللسان واليد على بعض الأوروبيين، لا يقل بشاعةً عن التفاخر والتباهي والمبالغة في إظهار الثراء الذي يقوم به بعض الشباب أيضاً، حيث انتشر مقطع فيديو مؤخراً لشاب خليجي، يتباهى بملايينه، أثناء خروجه من أحد أرقى فنادق العاصمة البريطانية متوجهاً لسيارته المطلية بالذهب الخالص في مكان مخصص للحافلات.

كل تلك التصرفات وغيرها، جعلت من الشباب الخليجي، محط أنظار للصحافة الغربية والأوروبية، والتي باتت تسلطَ الأضواء من حين لآخر على مثل تلك الممارسات الخاطئة للسياح الخليجيين والتي تعطي صورة مغلوطة عن الشعوب الخليجية في الغرب.

تصرفات مؤسفة

وفي تقرير خاص لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وصف مواطنون بريطانيون تصرفات بعض السياح الخليجيين بالمؤسفة، مطالبين السلطات الأمنية بالاستعداد لما أسموه “موسم السوبر” الخليجي، لتطبيق العقوبات على كل من يتعمد مخالفة الأنظمة، خصوصاً ممن يتباهون بسياراتهم وملايينهم، ضاربين بالأنظمة عرض الحائط، مشيرين إلى أن أصحاب هذه السيارات الفارهة لا تهمهم الغرامات المالية، لا سيما أنهم يدفعون ما لا يقل عن 20 ألف جنيه إسترليني لنقل سياراتهم جوًّا إلى العواصم الأوروبية.

وتصطف سيارات الرولزرويس، ولامبورغيني، وباربوس، أمام الفنادق الفخمة في لندن، خصوصاً فندق دورشستر وغروفنر هاوس، فيما تحقق بلديات المدينة عائدات مالية كبيرة من الغرامات المفروضة على أصحاب هذه السيارات لوقوفها في أماكن ممنوعة، بينما يتجول الشبابُ بسياراتهم المليونية وسط لندن، غير مبالين بما يدفعونه نظير مخالفات أنظمة التأمين والسرعة الزائدة، والسير على ممرات الحافلات، وفق تقرير “العربية نت”.

وكانت قناة تلفزيونية محلية في بريطانيا أنتجت، قبل أشهر، فيلماً وثائقياً عن ظاهرة السيارات الخليجية التي تغزو لندن، وركزت على سلوكيات بعض الخليجيين، لا سيما “التفحيط” بالسيارات والسباقات غير القانونية، فيما رصدت عدساتها رتلاً من هذه السيارات على جانبي شارعي نايتسبريدج وتشيلسي، غرمت جميعها لإشغالها الطريق، في وقت انشغل فيه ملاكها بالتبضع من أفخم المحال كفيرساتشي وفيندي ودورتشستر.

أرقام فلكية تنفق بالسياحة الخارجية

ووفقاً لتقارير وإحصاءات رسمية فإن السعوديين أنفقوا على السياحة الخارجية خلال العام الماضي 2016 نحو 98.8 مليار ريال، مقارنة بـ84 مليار ريال في 2015، بارتفاع نسبته 17% كأعلى نسبة زيادة خلال ثلاثة أعوام، حسب بيانات “ساما”.

فيما بلغ متوسط الإنفاق آخر 10 سنوات نحو 7% من الإنفاق الحكومي. كما تجاوز حجم الإنفاق نصف تريليون ريال، بين 2007-2016.