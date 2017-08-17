«الحج» تحدد موعد إغلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وكيفية رد المبالغ المدفوعة

تواصل- الرياض:

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن المسار الإلكتروني الذي اعتمدته لتسجيل حجاج الداخل لموسم الحج لهذا العام وفتح أبوابه منذ غرة ذي القعدة الجاري سيغلق أبوابه في السابع من ذي الحجة القادم.

وبيَّن المركز الإعلامي للوزارة أنه تم اعتماد سياسة إلغاء الحجوزات في المسار لهذا العام، بحيث يتم تقديم طلب الإلغاء واسترجاع المبالغ المدفوعة من خلال البوابة، وبناء عليه ستتيح الوزارة للمواطنين والمقيمين الدخول لبوابة المسار الإلكتروني.

وأشار إلى أن الوزارة ستحقق من خلال حصر خدمة الحجز والتعاقد من خلال البوابة لحجاج الداخل حماية حقوق الحجاج، حيث أصبح العقد نافذاً بين طرفيه بعد سداد قيمة البرنامج دون الحاجة للتوقيع عليه من أي منهما، وأن دفع أي مبالغ إضافية خارج قمة العقد المبرم في البوابة وخارج إطار آلية السداد المعتمدة يعد مخالفة.