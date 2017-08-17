«الإسلاموفوبيا» في الصحافة الغربية ووسائل التواصل.. هذه أبرز كذبة مسيئة للإسلام رُوّجت هذا العام

تواصل- سامر محمد:

كشفت نتائج بحث أجراه موقع “بازفيد” الأمريكي عن أن أخباراً غير دقيقة ومضللة عن المسلمين جرت مشاركتها مئات الآلاف من المرات خلال العام الجاري.

وأشارت النتائج إلى أن الأخبار المتعلقة بالمسلمين والتي جرى إحداث تغييرات عليها لاحقاً أو حتى سحبها بالكامل بعد نشرها، جرت مشاركتها 165 ألف مرة في 2017م على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث الموقع عن أن رجل بريطاني جعل شغله الشاغل التواصل مع فرق التحرير في الصحف البريطانية لتصحيح الأخبار المتعلقة بالمسلمين.

واعتبر الموقع أن أحد أبرز الأخبار غير الصحيحة عن المسلمين والتي انتشرت على نطاق واسع خلال العام الجاري كانت تتعلق برواية مفبركة من قبل صحيفة “ذا صن” البريطانية والتي زعمت أن إرهابياً أطلق النار على “سوبر ماركت” إسباني وهو يهتف “الله أكبر” بينما كان يحمل حقيبة بها بنزين وبارود، وجرت مشاركة التغريدات العاجلة على حساب الصحيفة في “تويتر” مئات المرات وقتها.

ولفت “بازفيد” إلى أن متحدثاً باسم السوبر ماركت الإسباني أكد حينها أن طلقات نارية أطلقت بالفعل لكنها ليست جزءاً من هجوم إرهابي، ولم يهتف المهاجم “الله أكبر” ولم يكن يرتدي حزاماً ناسفاً، وأضاف المتحدث باسم السوبر ماركت أن منفذ الهجوم إسباني ولديه مشكلات في القدرات العقلية.