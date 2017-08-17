 ولد بالمملكة.. شاب مسلم يتصدر نتائج ما قبل التعليم الجامعي في أيرلندا | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

مفاجأة في حادثة سرقة «رجل أعمال شهير» بجدة.. زوجة الابن السورية والدور الخفي توقعات «الأرصاد»: الغيوم تغطي سماء المملكة.. وأمطار وغبار على 6 مناطق جازان.. السيطرة على انبعاث دخان محدود بطوارئ مستشفى «أبو عريش» بالصور.. أمير تبوك يتفقد منفذ «حالة عمار» للوقوف على استعدادات موسم الحج أمطار غزيرة ترطب الأجواء في عدد من مناطق المملكة (فيديو) في تعميم اطلعت عليه «تواصل».. «بن لادن» تعلن استئناف مشاريعها بالحرمين وصرف رواتب موظفيها «Stc» تقدم شرائح مجانية لجميع الحجاج القطريين شرطة جازان تبحث عن مُشعلي النار بسيارة رئيس بلدية «أحد المسارحة» جدة.. «التجارة» تُغلق محطة تخلط البنزين بالديزل وتُلزمها بإصلاح السيارات المتضررة (صور) «سليمان الراجحي» يوجه نصيحة للشباب للاستقرار في العمل خادم الحرمين يأمر بإرسال طائرات لاستضافة الحجاج القطريين كافة على نفقته هيئة الاتصالات توجه بإعادة فتح أكبر فرع لـ«زين» بالرياض بعد إغلاقه

ولد بالمملكة.. شاب مسلم يتصدر نتائج ما قبل التعليم الجامعي في أيرلندا

0
ولد بالمملكة.. شاب مسلم يتصدر نتائج ما قبل التعليم الجامعي في أيرلندا

تواصل- سامر محمد:

حصل 13 طالبا في أيرلندا على الدرجات النهائية في 8 مواد من بين 58500 طالبا بمرحلة ما قبل التعليم الجامعي ومن بينهم شاب ولد في المملكة العربية السعودية من والدين سودانيين.

وأشارت صحيفة “إندبندنت” الأيرلندية إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية تضاعف تقريبا عن الرقم المسجل العام الماضي والذي بلغ 7 طلاب، في وقت حصد 63 طالبا الدرجات النهائية في 7 مواد مقارنة بـ47 طالبا العام الماضي.

وتحدثت صحيفة “أيريش تايمز” الأيرلندية عن أن الطالب “محمد محمود” البالغ من العمر 17 عاما الذي ولد في السعودية لوالدين سودانيين وانتقل معهما إلى أيرلندا وهو في سن الثالثة، يأمل في دراسة الطب، وهو من بين 13 طالبا حصدوا أعلى الدرجات في أيرلندا.

ولفتت الصحيفة إلى أن والدي الطالب طبيبين، وأنه تلقى دعما كبيرا من والدته التي شجعته على بذل الجهد والاجتهاد في الدراسة، مضيفا أنه كان يذهب لصالة الألعاب الرياضية أسبوعيا حتى لا يشعر بالملل من المذاكرة.

شاهد ايضا

مفاجأة في حادثة سرقة «رجل أعمال شهير» بجدة.. زوجة الابن السورية والدور الخفي

مفاجأة في حادثة سرقة «رجل أعمال شهير» بجدة.. زوجة الابن السورية والدور الخفي

«الحج» تحدد موعد إغلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وكيفية رد المبالغ المدفوعة

«الحج» تحدد موعد إغلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وكيفية رد المبالغ المدفوعة

توقعات «الأرصاد»: الغيوم تغطي سماء المملكة.. وأمطار وغبار على 6 مناطق

توقعات «الأرصاد»: الغيوم تغطي سماء المملكة.. وأمطار وغبار على 6 مناطق

جازان.. السيطرة على انبعاث دخان محدود بطوارئ مستشفى «أبو عريش»

جازان.. السيطرة على انبعاث دخان محدود بطوارئ مستشفى «أبو عريش»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>