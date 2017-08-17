ولد بالمملكة.. شاب مسلم يتصدر نتائج ما قبل التعليم الجامعي في أيرلندا

تواصل- سامر محمد:

حصل 13 طالبا في أيرلندا على الدرجات النهائية في 8 مواد من بين 58500 طالبا بمرحلة ما قبل التعليم الجامعي ومن بينهم شاب ولد في المملكة العربية السعودية من والدين سودانيين.

وأشارت صحيفة “إندبندنت” الأيرلندية إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية تضاعف تقريبا عن الرقم المسجل العام الماضي والذي بلغ 7 طلاب، في وقت حصد 63 طالبا الدرجات النهائية في 7 مواد مقارنة بـ47 طالبا العام الماضي.

وتحدثت صحيفة “أيريش تايمز” الأيرلندية عن أن الطالب “محمد محمود” البالغ من العمر 17 عاما الذي ولد في السعودية لوالدين سودانيين وانتقل معهما إلى أيرلندا وهو في سن الثالثة، يأمل في دراسة الطب، وهو من بين 13 طالبا حصدوا أعلى الدرجات في أيرلندا.

ولفتت الصحيفة إلى أن والدي الطالب طبيبين، وأنه تلقى دعما كبيرا من والدته التي شجعته على بذل الجهد والاجتهاد في الدراسة، مضيفا أنه كان يذهب لصالة الألعاب الرياضية أسبوعيا حتى لا يشعر بالملل من المذاكرة.