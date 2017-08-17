 في تعميم اطلعت عليه «تواصل».. «بن لادن» تعلن استئناف مشاريعها بالحرمين وصرف رواتب موظفيها | صحيفة تواصل الالكترونية

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في تعميم اطلعت عليه «تواصل».. «بن لادن» تعلن استئناف مشاريعها بالحرمين وصرف رواتب موظفيها

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في تعميم اطلعت عليه «تواصل».. «بن لادن» تعلن استئناف مشاريعها بالحرمين وصرف رواتب موظفيها

 

 

تواصل – سامي الثبيتي:

كشف مساعد المدير العام التنفيذي لقطاع الحرمين بشركة “بن لادن” الأستاذ طارق بوقري، عن استئناف الشركة لأعمالها في مشاريع الحرمين، بالإضافة إلى صرف دفعة من الرواتب المستحقة لمنسوبي القطاع.

وقال “بوقري” في تعميم موجه لمنسوبي الشركة في قطاع الحرمين اطلعت عليه “تواصل”: “نحمد الله تعالى أولًا.. ويسعدنا أن نزف لكافة منسوبي مشاريع وإدارات قطاع الحرمين الشريفين بشرى استئناف الأعمال في مشاريع القطاع، وذلك بعد نهاية موسم الحج لهذا العام”.

وأضاف: “كما يسعدنا أن نحيط الجميع علماً بأننا سنقوم بحول الله وقوته اعتبارًا من يوم الأحد القادم ٢٠ / ٨ / ٢٠١٧م بصرف دفعة من الرواتب المستحقة لكافة منسوبي القطاع وبحد أدنى راتبين إلى ثلاثة رواتب لكل موظف، على أن يتم صرف بقية الرواتب المستحقة وجدولتها مع استئناف العمل بهذه المشاريع بعد موسم الحج”.

وختم “بوقري” التعميم مقدمًا شكره لمنسوبي القطاع على صبرهم خلال فترة الأزمة التي مرَّت بها الشركة العامين الماضيين، مؤكدًا أن الشركة تقدر للجميع التضحيات التي قُدمت منهم.

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