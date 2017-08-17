 وظائف شاغرة بـ«الهلال الأحمر» على برنامج التشغيل الذاتي | صحيفة تواصل الالكترونية

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وظائف شاغرة بـ«الهلال الأحمر» على برنامج التشغيل الذاتي

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وظائف شاغرة بـ«الهلال الأحمر» على برنامج التشغيل الذاتي

تواصل – حمد القحطاني:

‏أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي حسب البيان والشروط أدناه:
شروط عامة للوظائف:
• للسعوديين فقط.
• أن تتوفر لدى المتقدم المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.
• أن يكون المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة معتمد ومعترف به من وزارة التعليم وفي حالة الحصول عليه من خارج المملكة فترفق شهادة المعادلة.
• في حال اشتراط الخبرة الوظيفية فيجب أن تكون موثقة بمشهد إن كانت من جهة حكومية وفي حال كانت من القطاع الخاص يجب أن توثق ببرنت من التأمينات الاجتماعية إضافة لمشهد خبرة.
• أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون صدر بحقه حكم شرعي  أو فصل من وظيفة أو برنامج تدريبي.
• أن يجتاز المتقدم الاختبار والمعايير المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها والمقابلة الشخصية.
• لا يجوز للمتقدم التقديم على أكثر من وظيفة كما لا يحق له التقديم في أكثر من منطقة وسوف يستبعد من المسابقة نهائياً عند عملية الفرز من يتقدم على أكثر من وظيفة أو منطقة.
• علماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء 22/12/1438هـ الساعة 12 ظهراَ.
وللتعرف على قائمة الوظائف يرجى الدخول عبر الرابط التالي (تحميل )
أما في حالة التقديم على الوظائف فيرجى الدخول من خلال الرابط التالي (من هنا ).

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