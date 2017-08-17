 بالصور.. أمير تبوك يتفقد منفذ «حالة عمار» للوقوف على استعدادات موسم الحج | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالصور.. أمير تبوك يتفقد منفذ «حالة عمار» للوقوف على استعدادات موسم الحج

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بالصور.. أمير تبوك يتفقد منفذ «حالة عمار» للوقوف على استعدادات موسم الحج

تواصل – عبدالرحمن العنزي:

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار مساء أمس الأربعاء, على مختلف الخدمات والتسهيلات التي جندتها القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بالمنفذ والمقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين منذ بدء عملها في الـ 15 من الشهر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه حفظهما الله لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة وصولهم إلى منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.

حيث قام سموه عند وصوله للمنفذ بزيارة لمقر قوة الواجب في حرس الحدود حيث كان في استقباله قائد حرس الحدود اللواء محمد الصقير حيث عزف السلام الملكي ومن ثم استعرض سموه مجموعة من قوة حرس الحدود.

وأكد أمير منطقة تبوك على الدور الذي يقوم به أفراد حرس الحدود من الدفاع عن الوطن والتضحية من أجله ثم قام سموه بزيارة لمقرات الإدارات في مدينة الحجاج حيث زار مقر الجمارك السعودية ومن ثم صالة الحجاج حيث اطلع على الجهود التي تقدمها الجهات الحكومية من الصحة والجوازات والشئون الاسلامية والتعليم والجمارك.

 

 

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