تعقيباً على حادثة صعق شاب بجازان.. «الكهرباء»: لم نبلغ رسمياً بالواقعة (صور)

تواصل – نايف عريشي:

بعد 22 يوماً من حادثة صعق أسلاك الضغط العالي بجازان والتي أدخلت شاباً العناية المركزة وتسببت في بتر 4 من أصابعه وتشوه برأسه وبعض أجزاء من جسده، ردت شركة الكهرباء صباح أمس على الخبر الذي نشرته صحيفة “تواصل” في يوم الحادثة تحت عنوان “أسلاك الضغط العالي تدخل مواطن بجازان العناية المركزة“.

وجاء رد الشركة في خطاب رسمي لمحافظة ضمد أكدت فيه عدم تبلغها رسمياً بالحادث مطالبة بالإفادة من الجهات المعنية عن الخبر، ورغم تواصل عدد من مسؤولي الشركة مع محرر الصحيفة بعد نشره للخبر وطلبهم موقع الحادثة وقيام المحرر بإرسال إحداثية للموقع ووصول مندوب للكهرباء للمنزل وتصويره إلا أنهم لم يتحركوا لإزالة الخطر عن المنزل مكتفين بخطاب لم نبلغ رسمياً.

وعبر والد الشاب المتضرر عن أسفه من رد شركة الكهرباء قائلاً: “تمنيت أن أسمع لو كلمة سلامات من الشركة ولم أكن أتوقع أن أرواحنا رخيصة لدى شركة الكهرباء لهذه الدرجة، إبني يعاني نفسياً ومعنوياً جراء ما تعرض له من حروق وتشوه والشركة لم تكلف نفسها حتى للاطمئنان على حالته فقط قامت بزيارة الموقع للتأكد أن أسلاك الضغط العالي لازالت بخير ولم تتعرض لأي أذى”.

وحمّل والد المريض المتضرر سيبان مهدي الشركة والدفاع المدني مسؤولية سلامة أفراد أسرته من حدوث أي كارثة بتجاهل خطورة أسلاك الضغط العالي القريبة من منزله و التي تهدد أفراد أسرته كل يوم، مبدياً استغرابه من عدم تحرك الشركة في إزالة الخطر حتى الآن.