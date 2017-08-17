 آلام حادة لقلب حاج أفريقي على متن الطائرة.. ومجمع الملك عبدالله بجدة يتدخل | صحيفة تواصل الالكترونية

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آلام حادة لقلب حاج أفريقي على متن الطائرة.. ومجمع الملك عبدالله بجدة يتدخل

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آلام حادة لقلب حاج أفريقي على متن الطائرة.. ومجمع الملك عبدالله بجدة يتدخل

تواصل – فريق التحرير:

أنقذت الطواقم الطبية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة حياة حاج أفريقي أصيب بآلام حادة مفاجئة في القلب.

وتلقى مركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عصر اليوم، بلاغاً عن وجود حالة طارئه لحاج سبعيني داخل طائرة قادمة من ساحل العاج، وعلى الفور صعد الفريق الطبي على الطائرة، ونقل المريض إلى المركز الصحي داخل المطار، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، حيث اتضح أنه يعاني من آلام حادة بالصدر وارتفاع في إنزيمات القلب، فتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي والتنسيق مع مجمع الملك عبدالله الطبي لنقل الحالة و بشكل عاجل بواسطة سيارة الإسعاف.

وفور وصوله إلى المجمع تمت السيطرة على الحالة، وأحيل إلى معمل القسطرة لإجراء العملية وكانت النتيجة موفقة، وقد استقرت حالته الصحية وهو في حالة صحية مستقرة.

من جهته، عبر المدير التنفيذي للمجمع الطبي الدكتور حاتم العمري عن سعادته بنجاح العملية التي تتطلب مهنية عالية المستوى من الكادر الطبي المعالج للحالة مؤكداً بأن المجمع الطبي يزخر بالإمكانيات والكوادر المؤهلة علمياً وعملياً في جميع التخصصات الطبية التي تحظى باهتمام متواصل مما مكنها بعون من الله وتوفيقه من تقديم أفضل الخدمات الصحية على أعلى مستوى لضيوف الرحمن.

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