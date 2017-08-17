أمطار غزيرة ترطب الأجواء في عدد من مناطق المملكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت عدة مناطق على مستوى المملكة، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، أمس الأربعاء، وسط توقعات وتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد باستمرارها خلال الساعات المقبلة.

ووثقت مقاطع فيديو الحالة المطرية في هذه المناطق والمحافظات، ففي جازان هطلت أمطار متوسطة، شملت محافظة الريث ومركزي الحقو والفطيحة، وعددا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وسجلت الطائف هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة، فيما جاءت متوسطة إلى خفيفة على أجزاء متفرقة من منطقة الباحة، حيث شملت مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي.

وفي منطقة المدينة المنورة هطلت أمطار خفيفة على أجزاء منها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وسط توقعات بأن تشهد خلال الساعات المقبلة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.