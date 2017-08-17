«سليمان الراجحي» يوجه نصيحة للشباب للاستقرار في العمل

تواصل – فريق التحرير:

وجه رجل الأعمال الشیخ سلیمان الراجحي، نصیحة للشباب والشابات بمحاولة الاستقرار في العمل، لما له من إيجابیات تساعدھم في مستقبلھم فیما بعد.

جاء ذلك في تغريدة للراجحي عبر “تويتر” كتب فیھا: “أنصح أبنائي وبناتي بأن يمتلكوا القدرة على الاستقرار في العمل، فھو يمنحھم اكتشاف العمل وفھمه والعلاقات الناجحة والمنافسة”.

يشار إلى أن رجل الأعمال سلیمان الراجحي يوجه عبر حسابه في “تويتر” بشكل مستمر العديد من النصائح للشباب السعودي والشابات، لمساعدتھم في تطوير أنفسھم لمواجھة مصاعب الحیاة، وتشجیعھم على تأسیس مشاريعھم، في ظل ما توفره الدولة من إمكانات لتشجیع الشباب.