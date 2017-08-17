 استشاري: تقطع شعيرات القلب بسبب الحزن معلومة خاطئة | صحيفة تواصل الالكترونية

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استشاري: تقطع شعيرات القلب بسبب الحزن معلومة خاطئة

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استشاري: تقطع شعيرات القلب بسبب الحزن معلومة خاطئة

تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور خالد النمر، اسْتشَاري وأستاذ أمراض القلب، إنه لا صحة لمعلومة يتم تداولها حَالِيَّاً عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، مفادها أن هناك خيوطاً وشعيرات دموية في القلب تتمزق عندما ينكسر خاطر الإِنْسَان ويحزن؛ فتسبب تجلط الدم ثم الوفاة.

وكانت أقاويل قد ترددت عبر الشبكة العنكبوتية، مُنْذُ سنوات، وأُعيد تداولها، خلال الأيام السابقة، تشير إلى أن هناك خيوطاً دموية داخل القلب تسمى “النياط”، ويحدث لها تمزق فِي حالة تعرض الإِنْسَان لنوبات غضب، أَوْ عصبية، أو حزن شديد، وقد تُؤدِّي إِلَى مضاعفات غير مرغوب فيها، أبرزها حدوث الجلطات المسببة للوفاة.

 

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