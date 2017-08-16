وزير النقل: سخرنا كافة الإمكانات المادية والبشرية للتيسير على ضيوف الرحمن

تواصل – نايف الحربي:

أكد وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، على التزام منظومة النقل بتنفيذ كافة توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يَحْفَظُهُ الَّلهُ، بضرورة التيسير على الحجاج وتذليل العقبات أمامهم خلال تنقلاتهم داخل المشاعر أو خارجها.

وقال الحمدان: “إن قيادة المملكة العَرَبِيّة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد حريصة كل الحرص على توفير كافة سبل الراحة والاطمئنان لضيوف بيت الله الحرام، عبر منظومة خدمية وأمنية متكاملة تَشْمَل كافة القطاعات والجهات الحُكُومِيّة في المملكة، ودعمت هذه القطاعات بكافة الإمكانات المادية والبشرية للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، ومساعدتهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة”.

وأَوْضَحَ أن هذه المشروعات هي محل عناية ومتابعة دقيقة من القيادة في المملكة حفظها الله؛ حِرْصَاً على تقديم كل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام في تنقلاتهم من وإلى المشاعر، أو تنقلاتهم داخل المشاعر، لأداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

وَأَشَارَ الحمدان إلى أن وزارة النقل هي إحدى الجهات المشاركة في هذه المنظومة، مُضِيفَاً أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع كافة القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن ومُثَمِّنَاً دور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مَكَّة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائب أمير منطقة مَكَّة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وَأَكَّدَ في ختام تصريحه أَنَّ المملكة وطوال تاريخها مُنْذُ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يَرْحَمُهَ اللَّهُ وحتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهي تتبع نفس النهج في خدمة ورعاية حجاج وضيوف بيت الله الحرام بكل إمكاناتها وطاقاتها، ويشهد بذلك القاصي والدَّانِي في شتى أنحاء العالم.

يذكر أن وزارة النقل استكملت مُؤخَّرَاً كافة الأَعْمَال في منطقة المشاعر المُقَدَّسَة، ومنها الانتهاء من كافة مراحل مشروع إنشاء جسر وممر المشاة في وادي عرنة الذي يضم ثلاثة مسارات في كل اتجاه تم فصل الحركة بحواجز خرسانية بطول 208 م، إِضَافَةً إلى طريق مشاة للربط مع طريق المشاة الرَئِيسِيّ بطول 425 م، وعرض 22 م واستغرقت مدة التنفيذ 16 شَهْرَاً؛ بهدف فصل حركة المشاة عن حركة الباصات، وتسهيل حركة نقل الحجاج أثناء النفرة، والذي تم تفقده مُؤخَّرَاً من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مَكَّة المكرمة ونائب وزير النقل المهندس سعد الخلب.

إلى جانب ذلك استكملت الوزارة أَعْمَال تحسين وصيانة طرق المشاعر المُقَدَّسَة والتي تضمنت أَعْمَال القطع الصخري للطريق رقم 8 لتأمين حافلات نقل حجاج جنوب شرق آسيا من عرفات إِلَى مزدلفة، وحماية الطريق من أَي تساقط صخري.

كما تَمَّ الانتهاء من أَعْمَال الكشط والسفلتة ضمن مشاريع الصيانة بطريق سوق العرب بطول 9.5 كم، والطريق المؤدي للقصر الملكي بطول 2.7 كم، وطريق 9 المخصص لترددات حجاج تركيا بطول 10.5 كم، وطريق 8 ترددات حجاج جنوب شرق آسيا بطول 8 كم، ومداخل ومخارج كوبري النويصر، إِضَافَةً إلى الطريق الدائري بعرفة بطول 1.2 كم. كذلك تم إنارة المنطقة المخصصة لحجاج إيران بمزدلفة، بِالإِضَافَةِ إِلَى طريق وادي عرنة بعدد إِجْمَالي 235 عَمُود إنارة.

واستكمالاً لما بدأته الوزارة العام الماضي تم تركيب شاشات إِرْشَادية إِلِكْتُرُونِيّة على مداخل مَكَّة المكرمة لخدمة الحجاج بلغات مختلفة، هذا إِلَى جانب أَعْمَال إصلاح وتركيب السياج الشبكي والبوابات لمخيمات عرفات ومزدلفة.