«الرقابة البيطرية»: «طاعون الماعز» لا ينتقل للإنسان.. وهذه نصائح شراء الأضحية (فيديو)

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كَشَفَت المديرية العامة للصحة العامة والرقابة البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تواجد إصابات بمرض طاعون المجترات الصغيرة في عدد من مناطق المملكة، كما شددت على أنه يجب تحصين الماعز باللقاح الخاص به للوقاية من الإِصَابَة بهذا المرض، موضحة أنه يتم إِنْتَاجه في مركز إِنْتَاج‏ اللقاحات البيطرية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتم تدعيم المخزون الاستراتيجي من هذا اللقاح عبر استيراد كميات إِضَافِيَّة منه.

مِنْ جِهَتِه، قَالَ المدير العام للصحة العامة والرقابة البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور علي الدويرج في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد إن: “مرض طاعون الماعز موجود في المملكة مُنْذُ فترة طويلة والعديد من دول العالم، وهناك جهود عالمية تقودها منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، وكذلك منظمة الصحة الحيوانية لاستئصال المرض من العالم بحلول عام 2030”.

وأَضَافَ: “أن المملكة تسعى ضمن الجهود العالمية إن شاء الله لاستئصال هذا المرض وهو من الأمْراض الاستراتيجية التي نعتزم السيطرة عليها بحلول عام 2020 ضمن برامج التحول الوطني”، مُؤكِّدَاً أن مرض طاعون المجترات الصغيرة مرض حيواني لا ينتقل للإِنْسَان”.

وبمناسبة قرب عيد الأضحى وجه الدكتور علي الدويرج عَدَدَاً من النصائح العامة للمستهلكين نصحهم فيها بالحرص على شراء الحيوانات من مصادر موثوقة ما أمكن؛ لأنه أَحْيَانَاً تكتشف بعض الإصابات في المسلخ فصعب الرجوع إلى منبعها أساساً، ولأن من حق المستخدم أن يأخذ حيواناً سليماً لأنه إذا ثَبَتَ أن الحيوان حقن بأدوية أو تبين أن بها إِصَابَة تتلف الذبيحة، ويُفَضَّل الاحتفاظ برقم “جوال” الشخص الذي تم الشراء منه”، مُؤكِّدَاً على أهمية الرأفة بالحيوان في نقله وذبحه والتعامل مع منتجاته.

واستطرد: “من المهم الذبح في المسالخ النظامية وعدم اللجوء للجزارين المتجولين؛ لأن من الممكن أن لا يكون عنده شهادة صحية، وقد يتسبب في نقل المرض من الجزار إلى الذبيحة ومن ثم إلى الإِنْسَان”.

وختم الدويرج تصريحاته بقوله: “في المسالخ النظامية يكون هناك فحص بيطري قبل وبعد الذبح، وإن كان بالذبيحة أَي مشكلة يتم إِجْرَاءَ اللازم حيالها”.