 بسبب السرعة الزائدة.. متهور يصدم سيارة ويتسبب في إصابة راكبة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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بسبب السرعة الزائدة.. متهور يصدم سيارة ويتسبب في إصابة راكبة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

بسبب التجاوز في السرعة، صدم سائق سيارة متهور في الخرج سيارة أخرى من الخلف؛ مما أدى لإِصَابَة امْرَأَة وفر هارباً.

وقال قائد السيارة المصدومة: ‘‘إنه فوجئ بسيارتين مسرعتين أثناء سيره على شارع الملك فهد بالخرج، الساعة الـ12 لَيْلاً برفقة زوجته وأبنائه الأربعة، حيث تجاوزته إحداهما من اليمين، قبل أن ترتطم به الأخرى من الخلف بقوة‘‘، مُضِيفَاً أن سيارته انحرفت جَرَّاء الصدمة وارتطمت بأخرى متوقفة، قبل أن يلوذ المتهور بالهرب.

وَأَكَّدَ المواطن أنه فقد الوعي في حينها، ونُقلت عائلته إلى مُسْتَشْفَى الملك خالد، حيث تعرضت زوجته لإصابات متفرقة، واستُؤصل منها الطحال وجزء من الكبد.

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