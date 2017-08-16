طبيب يحذِّر: «الجوال» يسبب السمنة وتأخر الكلام لدى الأطفال

تواصل – وكالات:

كشف الدكتور عماد الدين السيد، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بمُسْتَشْفَى ناصر التعليمي في مصر، أن استخدام الأطفال لأجهزة الجوال والآيباد قبل سن سنتين من عمرهم يؤخر تطور الكلام.

وقال “السيد”: إن “الكثير من الأطفال دون سن الثالثة ينفقون أكثر من ساعتين يَوْمِيّاً في استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتي تؤثر على المهارات اللغوية”، بِحَسَبِ صَحِيفَة “اليوم السابع”.

وأَوْضَحَ أن الجلوس واستخدام الجوال أكثر من 30 دقيقة يَوْمِيّاً يزيد من خطر تأخر الكلام بنسبة 50%، إِضَافَةً إلى ارْتِفَاع خطر الإِصَابَة بالسمنة بمعدل 40%.

وَأَشَارَ “السيد” إلى أن زيادة وقت الشاشة يمكن أن يؤثر أَيْضَاً على نوم الطفل، وربما يضر نمو المخ الخاص به، خُصُوصَاً خلال السنوات الأولى من الحياة.

وأَضَافَ: أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الموبايل يمكن أن يعطل إيقاعات الساعة البيولوجية في حين أن التحفيز الناجم عن محتوى الألعاب يمكن أن يسبب الإثارة النفسية والفسيولوجية.