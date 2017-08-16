 «جوزة الطيب».. علاج طبيعي فعال ضد الاكتئاب والأرق ويعزز قوة الدماغ | صحيفة تواصل الالكترونية

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«جوزة الطيب».. علاج طبيعي فعال ضد الاكتئاب والأرق ويعزز قوة الدماغ

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«جوزة الطيب».. علاج طبيعي فعال ضد الاكتئاب والأرق ويعزز قوة الدماغ

تواصل – وكالات:

جوزة الطيب هي البذور الصغيرة التي توجد في المناطق الاستوائية في العالم، وهي مؤثرة جِدّاً على الصحة العامة وتعتبر كنزاً من الصحة فَضْلاً عن فوائدها لتعزيز الجمال.

ووَفْقَاً للموقع الطبي الأمْريكي “Tophomeremedies”، تَحْتَوِي جوزة الطيب على البوتاسيوم، والحديد، والمنغنيز، والثيامين، والفولات، والمغنيسيوم، والنحاس، والفيتامينات بما في ذلك B1، B6 وغيرها.

وفيما يلي أعلى 3 فوائد صحية لـ جوزة الطيب، وتَشْمَل:

1 – تحارب الاكتئاب والقلق: إذا كنت تُعَانِي من القلق أو الاكتئاب، جوزة الطيب هي علاج طبيعي حيث تَحْتَوِي على مركبات ميريستيسين وإليميسين التي تقدم فوائد مهدئة ومضادة للقلق من خلال تفعيل الناقلات العصبية السيروتونين والدوبامين في الدماغ.

2 – تعزز قوة الدماغ: جوزة الطيب مفيد جِدّاً للحفاظ على الدماغ حاداً، وتعزيز صحة الدماغ، حيث تَحْتَوِي على “ميريستيسين” الذي يحسن الذاكرة عن طريق تحفيز الأعصاب في الدماغ، وعلاوة على ذلك، فإنه يمنع الإِنْزِيم الذي يُسَاهِم في مرض الزهايمر.

3 – تعالج الأرق: إذا كان لديك صعوبة في النوم في الليل، جوزة الطيب يمكن أن تساعدك على التمتع بالنوم السليم لغناها بالمغنيسيوم؛ مِمَّا يساعد على الحد من التوتر العصبي.

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