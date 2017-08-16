 دراسة تكشف عن الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بمرض «السكري» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

خادم الحرمين يأمر بإرسال طائرات لاستضافة الحجاج القطريين كافة على نفقته هيئة الاتصالات توجه بإعادة فتح أكبر فرع لـ«زين» بالرياض بعد إغلاقه وزير النقل: سخرنا كافة الإمكانات المادية والبشرية للتيسير على ضيوف الرحمن «الرقابة البيطرية»: «طاعون الماعز» لا ينتقل للإنسان.. وهذه نصائح شراء الأضحية (فيديو) أمانة الشرقية: إغلاق جسر طريق الملك فهد المتقاطع مع «الظهران» بدءاً من الجمعة بسبب السرعة الزائدة.. متهور يصدم سيارة ويتسبب في إصابة راكبة (فيديو) تبوك.. ضبط 200 كجم من «الباذنجان» الملوث بالمبيدات قبل بيعه الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن تنفيذاً للأمر الملكي.. مصادر: جهات حكومية تبدأ في صرف بدلات موظفيها بأثر رجعي «الدفاع المدني»: جاهزون لمواجهة الطوارئ والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن إنقاذ 8 أشخاص احتجزتهم الأمطار الغزيرة بـ«خميس مشيط» (فيديو) باحث يوضح أسباب انتشار «العطور المقلدة» بكثرة في الأسواق مؤخراً (فيديو)

دراسة تكشف عن الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بمرض «السكري»

0
دراسة تكشف عن الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بمرض «السكري»

 

 

تواصل – وكالات:

كَشَفَت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأطفال الذين لا يَحْصُلون على قسط كَافٍ من النوم قد يكونون أكثر عُرْضَة لمرض السُّكَّرِيّ من الأطفال الذين ينامون جَيِّدَاً، وَفْقَاً لموقع صَحِيفَة “ديلي ميل” البريطانية.

ويَأْتِي ذلك في الوقت الذي تعد البدانة وارْتِفَاع مستويات السكر في الدم من مقدمة عوامل الخطر المساهمة في الإِصَابَة بمرض السكر النوع الثَّانِي، والناجم عن عجز الجسم عن التمثيل الصحيح لهرمون الإنْسُولِين لتحويل السكر في الدم إلى طاقة.

وأَوْضَحَ الدكتور “كريستوفر أوين” من جامعة سانت جورج في لندن أن النتائج تشير إلى أن زيادة مدة النوم يمكن أن توفر نهجاً بسيطاً وفَعَّالاً من حيث الحد من مستويات الدهون في الجسم والسكر النوع 2 في وقت مبكر من الحياة.

وأَضَافَ أن مرض السكر أصبح مشكلة صحية شائعة في الطفولة، يُعَانِي منه جزء كبير من الأطفال في جميع أنحاء العالم خَاصَّة من يعانون من زيادة الوزن، ولا يمارسون الرياضة بالقدر الكافي، فَضْلاً عن الإفراط في تناول السُّكَّرِيّات والدهون.

وَشَدَّدت الدراسة على ضرورة حصول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 سنة على 9 إلى 12 ساعة من النوم ليلاً، وَفْقَاً للأكاديمية الأمْريكية لطب الأطفال، ولا يرتبط الحصول على قسط كَافٍ من النوم بزيادة خطر الإِصَابَات، وارْتِفَاع ضغط الدم، والسمنة والاكتئاب.

شاهد ايضا

استشاري: تقطع شعيرات القلب بسبب الحزن معلومة خاطئة

استشاري: تقطع شعيرات القلب بسبب الحزن معلومة خاطئة

«جوزة الطيب».. علاج طبيعي فعال ضد الاكتئاب والأرق ويعزز قوة الدماغ

«جوزة الطيب».. علاج طبيعي فعال ضد الاكتئاب والأرق ويعزز قوة الدماغ

احترس من 6 عادات يومية تضرّ «العينين»

احترس من 6 عادات يومية تضرّ «العينين»

5 أطعمة تساعد على التخلص من الشعور بالإرهاق

5 أطعمة تساعد على التخلص من الشعور بالإرهاق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>