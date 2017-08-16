تنفيذاً للأمر الملكي.. مصادر: جهات حكومية تبدأ في صرف بدلات موظفيها بأثر رجعي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن إيداع بعض الجهات الحكومية البدلات المقررة لموظفيها في حساباتهم بالبنوك؛ وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الذي نص على صرف البدلات بأثر رجعي لموظفي الدولة.

وأوضحت المصادر، أنه من بين الجهات التي صرفت مستحقات موظفيها خلال اليومين الماضيين، الدفاع المدني، والبريد السعودي، والهلال الأحمر، والسجون، والمرور، ومن المتوقع أن تواصل باقي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى صرف البدلات لموظفيها خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت أنها ستصرف البدلات بأثر رجعي، لكل ما يرد لها من الجهات الحكومية حسب الإجراءات النظامية.