 5 أطعمة تساعد على التخلص من الشعور بالإرهاق | صحيفة تواصل الالكترونية

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5 أطعمة تساعد على التخلص من الشعور بالإرهاق

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5 أطعمة تساعد على التخلص من الشعور بالإرهاق

 

تواصل – وكالات:

ذَكَرَت تقارير طبية أن بعض الأشْخَاص الذين يعانون من التعب والإرهاق والوهن، وصعوبة التنفس في بعض الأحيان، والصداع على فترات متقطعة، وسرعة ضربات القلب، وبرودة في اليدين والقدمين، فَضْلاً عن فقد الشهية للطعام، يعانون في الغالب من نقص الهيموجلوبين في الدم.

وبِحَسَبِ تقرير نشره موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، فإن هناك عَدَدَاً من الأطعمة التي تعزز من مستوى الهيموجلوبين في الدم، ومنها:

1 – الأطعمة الغنية بحمض الفوليك: عندما يُعَانِي الجسم من نقص في حمض الفوليك، المعروف بفيتامين “B – المركب”، فإن ذلك يؤدي إلى نقص في مستوى الهيموجلوبين في الدم. والأغذية الغنية بحمض الفوليك هي الأوراق الخضراء والفول السوداني والكبد والحبوب والموز.

2 – الأطعمة الغنية بالحديد: الحديد من أهم العناصر الغذائية التي تساعد على إِنْتَاج الهيموجلوبين؛ لِذَا يجب التأكد من إدراج الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظام غذائك اليومي، ومنها الكبد واللحوم الحمراء والسبانخ واللوز والتمر والعدس، كما يمكن تناول مكملات الحديد الدوائية، بعد اسْتشَارة الطبيب بالطبع.

3 – الأطعمة الغنية بفيتامين “C”: نقص فيتامين “C” في الجسم يسبب انْخِفَاضَاً في مستوى الهيموجلوبين في الدم؛ لِذَا يجب الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “C” مثل البرتقال والليمون والفراولة والجريب فروت والطماطم والبابايا والسبانخ؛ لضمان مستوى معتدل من الهيموجلوبين.

4 – البنجر أو الشمندر: من أفضل الأطعمة التي تساعد على زيادة مستوى الهيموجلوبين في الدم؛ لأنه غني بالحديد والبوتاسيوم والألياف.

5 – التفاح: في حالة الهيموجلوبين، يصدق المثل الشهير “تفاحة واحدة في اليوم تبقي الطبيب بَعِيدَاً”؛ وَذَلِكَ لِأن التفاح غني بالحديد، وتناول تفاحة واحدة يومياً كفيل برفع الهيموجلوبين للمستوى الأمثل.

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