احترس من 6 عادات يومية تضرّ «العينين»

تواصل – وكالات:

حذَّر موقع “prevention” من بعض العادات اليومية التي تسبب الأَذَى للعينين؛ نَتِيجَة سلوكيات نقوم بها على حين غرة.

وسرد الموقع العادات وهي:

1 – استخدام نفس علبة العدسة القديمة: مع مرور الوقت، تنمو البكتيريا في علبة العدسات القديمة الخَاصَّة بك حتى لو كنت تغير المحلول فيها بشكل منتظم؛ ومِنْ ثَمَّ فإنك عُرْضَة للإِصَابَة بقرحة القرنية.

2 – فرك عينيك: على الرغم من الشعور الجيد الذي تولده، لكن فرك العينين يمكن أن يتسبب في تمزق الأوعية الدموية؛ ما سيجعلهما يبدوان ككرة من النار بسبب الاحمرار، فَضْلاً عن نقل الجراثيم والبكتيريا للرموش والجفنين.

3 – نتف الرموش: الرموش موجودة للمساعدة في منع تواصل التراب والغبار ودخولها للعينين، ونتف الرموش عادة سببها التوتر والقلق، وكثير يجدون أنفسهم يمارسونها وقد تتطلب تدخل اختصاصي نفسي لعلاج الموضوع.

4 – تنظيف العدسات بالماء أو اللعاب: اللعاب مليء بالبكتيريا فيما المياه العادية تضعك في مواجهة خطر فقدان الرؤية تَمَامَاً؛ وَهُوَ السبب وراء استخدام المحلول الخاص لتنظيفهما.

5 – السباحة بدون النظارات المخصصة: النظارات أشبه بحماية ووقاية لأنها تحمي العينين من المركبات الضارة المحتملة في الماء، فالمياه العادية أَوْ المالحة تحوي جراثيم وبكتيريا، وهذا يسبب تهيجاً للعينين.

6 – استخدام القطرات المرطبة طيلة الوقت: في حين تعتقد أنها تمنح الترطيب لعينيك فهي تسبب احمراراً لهما أيضاً، فهذه القطرات تعمل على تضييق الأوعية الدموية في العين للحد من تدفق الدم.