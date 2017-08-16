أمانة الشرقية: إغلاق جسر طريق الملك فهد المتقاطع مع «الظهران» بدءاً من الجمعة

تواصل – واس:

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق جسر طريق الملك فهد بن عبدالعزيز المتقاطع مع شارع الظهران (11)، بدءاً من يوم الجمعة 26 / 11 / 1438هـ، ولمدة 12 يوماً، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية الطارئة لعناصر الجسر، مع استبدال فواصل التمدد بأخرى جديدة.

وأوضحت الأمانة أنه سيغلق الجزء العلوي من الجسر باتجاه الغرب (المطار) مع استمرار الحركة المرورية في الجزء العلوي من الجسر باتجاه (الشرق) الخبر والجزء السفلي بجميع الاتجاهات، لإجراء أعمال الصيانة.

ودعت أمانة الشرقية قائدي المركبات إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، خلال مدة أعمال الصيانة.