 «مطار جدة»: تقليص زمن وصول الحاج من الطائرة لمكة إلى 30 دقيقة بحلول 2020 (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«مطار جدة»: تقليص زمن وصول الحاج من الطائرة لمكة إلى 30 دقيقة بحلول 2020 (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال اللواء نياف العتيبي، المشرف العام على صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء اليوم الأربعاء، إنه “بحلول عام 2020 سيستغرق زمن وصول الحاج من الطائرة إلى مَكَّة المكرمة 30 دقيقة فقط”.

وَأَكَّدَ “العتيبي” في حديث مع “الإخبارية” على أنهم “في مطار الملك عبدالعزيز نسعى جاهدين لتسهيل إِجْرَاءَات الحجاج، عبر 144 كاونتراً في صالات الحج والعمرة بالمطار تعمل على مدار الساعة”.

وأَضَافَ: “الآن نشهد ذروة نسبية في قدوم الحجاج، ونتوقع الأسبوع القادم أن يكون أعلى قدوم للحجاج”، مُبَيِّنَاً أن “العمل يسير بكل انسيابية، ونلحظ علامات الرضا في وجوه الحجاج أنا وزملائي”.

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