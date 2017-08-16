باحث يوضح أسباب انتشار «العطور المقلدة» بكثرة في الأسواق مؤخراً (فيديو)

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انتقد الباحث في شؤون المستهلك، فيصل العبدالكريم، أداء الجهات الرقابية على الأسْوَاق بسبب زيادة انْتِشَار العطور المغشوشة مُؤخَّرَاً والتي يتم لصق عليها علامات ماركات عالمية.

وقال “العبدالكريم” في حديث مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”؛ تَعْلِيقَاً على فيديو لحظة تفتيش مندوبو وزارة التجارة لأحد مخازن تصنيع العطورات غير المرخصة، بشارع السويلم بوسط العاصمة الرياض: “لا يوجد مواطن يعمل في هذه المصانع، لكن المتستر مع الأسف مواطن”.

وَأَكَّدَ أن “هناك قصوراً في عمل الجهات الرقابية لكن التحركات الأخيرة تثلج الصدر ونطمح لمَا هُو أكبر”، مُعْتَبِرَاً أن دور “المستهلك ليس أن يكون خبيراً في الكشف بين المقلد والأصلي، بل دوره أن يَأْتِي للأسْوَاق ليشتري مَا هُو أصلي ويكون فعلاً أصلياً”.

وأَضَافَ “العبدالكريم” أن “كمية الغش في الأسْوَاق كبيرة، ودور الجهات الحُكُومِيّة أن تحمي المستهلك بحيث يشتري سلعة آمنة ومضمون أنها أصلية من الأسْوَاق”.