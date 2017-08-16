 بالفيديو.. غرق سيارات في تجمع لـ«مياه الأمطار والمجاري» بخميس مشيط | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو.. غرق سيارات في تجمع لـ«مياه الأمطار والمجاري» بخميس مشيط

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تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ فيديو متداول على مواقع التواصل، تجمع مياه الأمطار على أحد شوارع خميس مشيط وغرق السيارات فيها، دون أن يكون هناك تصريف لمياه الأمطار المتجمعة بِحَسَبِ مصور المقطع.

وقال مواطن فضل عدم ذكر اسمه لـ”تواصل”: إن هذا الفيديو أمام بنك البلاد خميس مشيط تقاطع شارع الملك فيصل مع شارع الثلاثين، مُشِيرَاً إلى أن هذه المشكلة بقيت مُنْذُ قرابة سنتين على هذه الحال، لَافِتَاً إلى أن تجمع المياه يدخل فيها تصريف المجاري، مسببة المشاكل للمنازل وشوارع الأحياء السكنية.

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