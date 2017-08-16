 اليمن.. تدمير زورق حوثي مفخخ حاول استهداف سفينة إماراتية في ميناء المخا | صحيفة تواصل الالكترونية

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اليمن.. تدمير زورق حوثي مفخخ حاول استهداف سفينة إماراتية في ميناء المخا

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اليمن.. تدمير زورق حوثي مفخخ حاول استهداف سفينة إماراتية في ميناء المخا

تواصل – وكالات:

نجح الجيش اليمني، بالتعاون مع قوات التحالف العربي، في تدمير زوق مفخخ تابع لميليشيا الحوثي، قبيل استهدافه سفينة إماراتية في ميناء المخا.

ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر في ميناء المخا، الأربعاء، أن هجوماً إرهابياً شنته عناصر الميليشيات الانقلابية بقارب مفخخ حاول استهداف سفينة حربية إمارتية راسية في الميناء، غرب مدينة تعز، وأن انفجاراً عنيفاً سُمع دويه في الميناء الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني والتحالف العربي الذي تقوده المملكة، بحسب “العربية.نت”.

وأضاف أن القوات الحكومية فجرت القارب قبل وصوله إلى الهدف. وفي سياق آخر، تمكنت قوات الجيش اليمني من التصدي لهجوم عنيف شنته عناصر الميليشيات الانقلابية على مواقعها في جبهة الشقب جنوب مدينة تعز، مكبدة الميليشيات خسائر في الأرواح بين قتيل ومصاب.

وكانت عناصر الميليشيات الانقلابية شنت هجوماً مع ساعات الفجر الأولى اندلعت على إثره مواجهات عنيفة استخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتمكنت قوات الجيش اليمني من إجبار عناصر الميليشيات على التراجع والفرار بعد أن كبدتها خسائر كبيرة.

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