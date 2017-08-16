مؤسس «صراحة»: مدينة الملك عبدالعزيز دعمتني.. وهذه خططي المستقبلية (فيديو)

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كشف زين العابدين توفيق، مؤسس تطبيق “صراحة”، مساء الثلاثاء، عن حصوله على دعم كبير من برنامج “بادر” لحاضنات ومسرعات التقنية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة “مايكروسوفت”.

وقال “توفيق” في حديث مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”: إن “التحدي في البرنامج أن الإنسان يريد يوصل لشخص آخر ولكن لا يجد طريقة مناسبة وبدون أن يظهر بهويته لكي لايدخل في مجاملة أو إحراج بسبب المنصب أو العمر”.

وحول خططه المستقبلية، أوضح مؤسس “صراحة”، أنه يسعى إلى أن تتحول صراحة إلى المنصة التي يثق بها العالم للوصول إلى نقد بناء سواء كمؤسسات أو أفراد.

يشار إلى أن التطبيق حقق أرقاماً غير مسبوقة في مجال المنافسة بالأسوق العالمية، بعد تحقيقه لعدد كبير من التحميلات والمُستخدمين.