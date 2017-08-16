إنقاذ 8 أشخاص احتجزتهم الأمطار الغزيرة بـ«خميس مشيط» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أَنْقَذَ رجال الدِّفَاع الْمَدَنِيّ في محافظة خميس مشيط، اليوم الأربعاء، 8 أشْخَاص بينهم 4 من عائلة واحدة، وذلك بعد احتجازهم بمياه الأمطار الغزيرة.

وقالت مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ عبر حسابها على “تويتر”، إن الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بخميس مشيط أَنْقَذَ عائلة مكونة من 4 أشْخَاص احتُجزوا داخل منزلهم بحي الرصراص، و4 عمال آسيويين احتُجزوا بنفس الحي، دون أَي إصابات – ولله الحمد -.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقاطع فيديو تظهر جريان المياه في شوارع خميس مشيط؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال الساعات الماضية.