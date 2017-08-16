10 أطعمة تساعدك مع التمارين الرياضية على التمتع بلياقة بدنية عالية

تواصل – وكالات:

لا تكفي الصالات الرياضة والتمارين القاسية وحدها للحصول على عضلات مشدودة والتمتع بصحة بدنية ولياقة عالية؛ إِذْ لا بد من اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات إلى جانب الرياضة.

إليك الأطعمة الغذائية المثالية لذلك:

1 – الأسماك: وخُصُوصَاً سمك التونا والسلمون، حيث تحتوي الأسماك على كمية كبيرة من البروتينات مَا قَدْ يتجاوز الـ 21 جراماً في كل 100 غرام من السمك، فَضْلاً عن المواد المضادة للأكسدة التي تقي من الأمْراض الخطيرة كالسرطان.

2 – الديك الرومي: يحتوي على نسبة قليلة من الدهون بينما يحتوي على نسبة بروتينات عالية، إِضَافَةً إلى مذاقه الرائع وخُصُوصَاً مع القليل من الإضافات كالزيت والأعشاب والثوم.

3 – البيض: غني بالبروتين غير أنه يساء فهمه بالنسبة لزيادة الكوليسترول في الدم؛ لِذَا ينْصَح الأطباء بعدم تناول أكثر من بيضتين يَوْمِيّاً.

4 – الجبن: يقال إنه من الدهون الصديقة، حيث يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية وكمية لا تقل عن 11 جراماً من البروتين لكل 100 جرام من الجبن.

5 – روبة اللبن (كوارك): تحتوي على القليل من السعرات الحرارية في حين تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية.

6 – الزنجبيل: يقوي تدفق الدم إلى العضلات، وعلاج منزلي فعال لنزلات البرد، ينْصَح بإِضَافَة الزنجبيل إلى الموائد اليومية بانتظام، سواء كمشروب ساخن مثل الشاي، أو استخدامه ضمن التوابل.

7 – الصويا: مصدر نباتي ممتاز للبروتين، كما يحتوي على كمية هائلة من البوتاسيوم.

8 – الفستق الحلبي: يوصي خبراء التغذية والرياضة بتناول الفستق الحلبي بانتظام، لاحْتِوَائِه على نسب عالية من البوتاسيوم والبروتين، ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية مقارنة مع المكسرات الأخرى.

9 – الجرجير: يحمي الخلايا من التلف، ويحتوي على الكثير من الحديد، من الممكن تقديمه مع اللبنة أو الجبن لتشكيل طبق صحي متكامل.

10 – جُبْنَة هارتسر: على خلاف جُبْنَة غودا أو جُبْنَة الزبدة التي تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، جُبْنَة هارتسر غنية بالبروتين وقليلة السعرات.