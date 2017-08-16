 «كوالكوم» تكشف عن كاميرا محسنة لاستشعار العمق | صحيفة تواصل الالكترونية

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«كوالكوم» تكشف عن كاميرا محسنة لاستشعار العمق

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«كوالكوم» تكشف عن كاميرا محسنة لاستشعار العمق

تواصل – وكالات:

كَشَفَت شركة كوالكوم الواقع مقرها في سان دييفو في ولاية كاليفورنيا اليوم الثلاثاء عن تكنولوجيا كاميرا الأطياف الجديدة، والتي يمكنها أن توفر للهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد إمكانية التقاط صور ثلاثية الأبعاد والحركة في الوقت الفِعْلِي وتحويل تلك البيانات إلى شكل رقمي بشكل فوري.

وتتخصص الشركة بتصنيع الرقائق العاملة ضمن الأجهزة الذكية مثل معالج Snapdragon 835 العامل ضمن أحدث الهواتف الرائدة لعام 2017 مثل أجهزة سامسونج Galaxy S8 وجهاز إتش تي سي HTC U11 وجهاز ون بلس OnePlus 5، ويتوقع أن يكون عام 2018 عَامَاً كبيراً بالنسبة لهواتف أندرويد بشكل عام.

ويعمل النموذج الطيفي من كوالكوم على تحسين المصادقة البيومترية والاستشعار العميق عالي الدقة، بحيث يمكن أن يكون مُفِيدَاً في مجموعة واسعة من إمْكَانَات التقاط الصور والفيديوهات وتطبيقات الواقع الافْتِرَاضي، وهي بمثابة التقنية الأساسية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد أدوات أفضل بكثير.

ويستعمل نموذج الكاميرا معالج إشارة الصورة الطيفي، وتقترح الشركة أننا سوف نحصل قَرِيبَاً على إمكانية الشعور بالبيئة ثلاثية الأبعاد وتحويلها إلى شيء يمكن للحاسب فهمه من خلال الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة، ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا في اكتشاف البشر الذين يتجولون في سيارة ذاتية القيادة، أو يمكن لأجهزة الاستشعار أن تلتقط حركة أصابع شخص ما.

ويمكن استعمال هذا النموذج للتصوير الفوتوغرافي الحاسوبي أو تسجيل الفيديو أو في تطبيقات الرؤية الحاسوبية التي تتطلب تتبع الحركة بشكل دقيق، بحَيْثُ إِنَّ معالج إشارة الصور الموفر للطاقة في الكاميرا قد أصبح أكثر أهمية بالنسبة للجيل القادم من تجارب مستخدمي الهواتف.

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