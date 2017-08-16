 الليث.. «كفى» تساعد كبار السن للإقلاع عن التدخين بقرية «ربوع العين» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

الليث.. «كفى» تساعد كبار السن للإقلاع عن التدخين بقرية «ربوع العين» (صور)

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الليث.. «كفى» تساعد كبار السن للإقلاع عن التدخين بقرية «ربوع العين» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

قدمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث برنامجاً تثقيفياً بِعُنْوَان: (أضرار التدخين) وذلك لـ60 شَخْصَاً من كبار السن بقرية ربوع العين.

وبين مدير جمعية كفى بالليث وسام المهداوي أن برنامج أضرار التدخين هو ضمن حملة (محو الأمية – تعليم الكبار) بالشراكة مع إدارة تعليم الليث ممثلة بقسم تعليم الكبار في قرية ربوع العين، وتهدف كفى من خلاله إلى توعية هذه الفئة الغالية بضرورة ترك السموم التي تحصد آلاف الضحايا من كافة الأعمار بالمملكة.

وقال المهداوي إن العشرات من كبار السن أعلنوا إِقْلاَعهم عن التدخين وسألوا أخصائي التثقيف بكفى خالد البلخي عن كَيْفِيَّة التخلص من التدخين وأفضل طرق العلاج، مقدمين شكرهم للجمعية على زيارتها للقرية واهتمامها بصحة أبناء الوطن، وفي ختام البرنامج جرى تكريم كفى والجهات المشاركة في البرنامج.

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