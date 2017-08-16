 رئيس الوزراء اليمني: نحن على مشارف الانتصار ضد انقلاب الحوثي ومشروع إيران | صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس الوزراء اليمني: نحن على مشارف الانتصار ضد انقلاب الحوثي ومشروع إيران

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رئيس الوزراء اليمني: نحن على مشارف الانتصار ضد انقلاب الحوثي ومشروع إيران
رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر

تواصل – واس:

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، أن انقلاب ميليشيا الحوثي قارب على الانتهاء؛ بِدَعْم التحالف العَرَبِيّ بقيادة المملكة العَرَبِيّة السعودية، مُضِيفَاً أن مشروع إيران في اليمن، عبر وكلائها، سيطوى إلى الأبد.

وَشَدَّد أن جيش بلاده ومقاومتها الشعبية باتوا على مشارف النصر الحقيقي في مواجهة المِيلِيشِيا الانقلابية. وَأَشَارَ “بن دغر” وَفْقَاً لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن النصر على مِيلِيشِيا الحوثي والمخلوع صالح سيحقق لكل اليمنيين تطلعاتهم في تأسيس الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم، الضامنة للمساواة والعدالة في الثروة والسلطة.

وأشاد “بن دغر” بالموقف العَرَبِيّ الداعم للشرعية الدستورية في بلاده. وأثنى رئيس الحكومة اليمنية، خلال لقائه، اليوم، مع السفير المصري لدى بلاده، يوسف الشرقاوي، على المواقف العَرَبِيّة الشجاعة في إجهاض خطط إيران التوسعية ومساعيها للتحكم في مضيق باب المندب وتهديد الملاحة الدَّوْلِيَّة، وأمن واستقرار الخليج والمنطقة العَرَبِيّة.

مِنْ جِهَتِه، جدد السفير المصري التأكيد على دعم بلاده الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على عودة الأمن والاستقرار بموجب مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

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