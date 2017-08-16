بالفيديو.. أمطار غزيرة مع زخات برد بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت قرية السودة بالطائف لموجة أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد. وتداول رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقاطع فيديو لمشهد سقوط الأمطار وحبات البرد، مع وجود رياح شديدة.

وكانت الطائف قد شهدت سقوط أمطار غزيرة، مُنْذُ نحو أسبوع أيضاً، على مناطق: المُنْتَزَه، الردف، السداد، الصناعية النسيم، السحيلي، الشُهَدَاء، الشرقية، حوايا، الخالدية، العقيق، معشي، شهار، بِالإِضَافَةِ إلى الطريق الدائري وطريق الحدائق، وطريق حسان بن ثابت وطريق الملك خالد وطريق المطار وطريق السيل وشبرا وأم العراد.

من ناحيتها، نفذت أمانة الطائف برنامجاً لدعم اسْتِعْدَاداتها لموسم الأمطار، وقامت بَلَدِيَّة غرب المدينة الفرعية بتنظيف قنوات ومناهل تصريف مياه الأمطار والسيول، وشملت الأَعْمَال المنفذة أكثر من 700 مُهِمَّة عمل في كافة فتحات التصريف على نطاق الفرع في غرب المدينة.

فيما قامت بلديات فرعية بدعم جهود تهيئة مناهل التصريف في ظل الأمطار التي تشهدها المحافظة هذه الأيام، وجرى تنظيف العبارات الواقعة أسفل الطرق لضمان انسيابية تدفق مياه السيول من دون عوائق، وَتَمَّ إِزَالَة كميات كبيرة من الشوائب المتمثلة في أغصان الأشجار والأعشاب والصخور والأتربة التي جرفتها السيول إِلَى داخل العبارات، وبلغ عدد الأَعْمَال المنفذة أكثر من 1500 عمل لدعم مصارف مياه السيول في أنحاء المحافظة.