 بالفيديو.. أمطار غزيرة مع زخات برد بالطائف | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«الحج»: المسار الإلكتروني يحقق تكافؤ الفرص وتعدد الخدمات لضيوف الرحمن اليمن.. تدمير زورق حوثي مفخخ حاول استهداف سفينة إماراتية في ميناء المخا في اتصال هاتفي.. نائب خادم الحرمين يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي بالفيديو.. أمطار غزيرة مع زخات برد بالطائف رئيس الوزراء اليمني: نحن على مشارف الانتصار ضد انقلاب الحوثي ومشروع إيران نائب أمير مكة يتفقد مجمع الدوائر الحكومية ومستشفى قوى الأمن «حدود جازان» يُحبط تهريب نصف طن من مادة الحشيش المخدر الأحيدب: القطاع الخاص كـ«الجناح المشلول» ولابد من التعامل معه بحزم متجر بكوريا الجنوبية يفتتح «أول مُصلى» ويخطط لفتح مطعم للوجبات الحلال باحث: طهران في حاجة ماسة لإعادة العلاقات مع المملكة.. و«الربيع الإيراني» قادم (فيديو) الحزن يعم الأوساط الدعوية والخيرية في الكويت على فاجعة وفاة الشيخين «العلي والحسيني» بعد نقل مياه «نهر دز».. محلل سياسي: إيران تستمر في سياسة القضاء على الأحواز (فيديو)

بالفيديو.. أمطار غزيرة مع زخات برد بالطائف

0

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت قرية السودة بالطائف لموجة أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد. وتداول رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقاطع فيديو لمشهد سقوط الأمطار وحبات البرد، مع وجود رياح شديدة.

وكانت الطائف قد شهدت سقوط أمطار غزيرة، مُنْذُ نحو أسبوع أيضاً، على مناطق: المُنْتَزَه، الردف، السداد، الصناعية النسيم، السحيلي، الشُهَدَاء، الشرقية، حوايا، الخالدية، العقيق، معشي، شهار، بِالإِضَافَةِ إلى الطريق الدائري وطريق الحدائق، وطريق حسان بن ثابت وطريق الملك خالد وطريق المطار وطريق السيل وشبرا وأم العراد.

من ناحيتها، نفذت أمانة الطائف برنامجاً لدعم اسْتِعْدَاداتها لموسم الأمطار، وقامت بَلَدِيَّة غرب المدينة الفرعية بتنظيف قنوات ومناهل تصريف مياه الأمطار والسيول، وشملت الأَعْمَال المنفذة أكثر من 700 مُهِمَّة عمل في كافة فتحات التصريف على نطاق الفرع في غرب المدينة.

فيما قامت بلديات فرعية بدعم جهود تهيئة مناهل التصريف في ظل الأمطار التي تشهدها المحافظة هذه الأيام، وجرى تنظيف العبارات الواقعة أسفل الطرق لضمان انسيابية تدفق مياه السيول من دون عوائق، وَتَمَّ إِزَالَة كميات كبيرة من الشوائب المتمثلة في أغصان الأشجار والأعشاب والصخور والأتربة التي جرفتها السيول إِلَى داخل العبارات، وبلغ عدد الأَعْمَال المنفذة أكثر من 1500 عمل لدعم مصارف مياه السيول في أنحاء المحافظة.

شاهد ايضا

«الحج»: المسار الإلكتروني يحقق تكافؤ الفرص وتعدد الخدمات لضيوف الرحمن

«الحج»: المسار الإلكتروني يحقق تكافؤ الفرص وتعدد الخدمات لضيوف الرحمن

اليمن.. تدمير زورق حوثي مفخخ حاول استهداف سفينة إماراتية في ميناء المخا

اليمن.. تدمير زورق حوثي مفخخ حاول استهداف سفينة إماراتية في ميناء المخا

في اتصال هاتفي.. نائب خادم الحرمين يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي

في اتصال هاتفي.. نائب خادم الحرمين يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي

رئيس الوزراء اليمني: نحن على مشارف الانتصار ضد انقلاب الحوثي ومشروع إيران

رئيس الوزراء اليمني: نحن على مشارف الانتصار ضد انقلاب الحوثي ومشروع إيران

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>