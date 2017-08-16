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«حدود جازان» يُحبط تهريب نصف طن من مادة الحشيش المخدر

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«حدود جازان» يُحبط تهريب نصف طن من مادة الحشيش المخدر

تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال حرس الحدود من إِحْبَاط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر بلغت قرابة نصف طن، عبر حدود المملكة بقطاع الدائر بمنطقة جازان.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البَحْرِيّ الركن ساهر بن محمد الحربي، بأنه في إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من مهام في رصد وإِحْبَاط عمليات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية، فقد تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الدائر بمنطقة جازان بعد توفيق الله تعالى فجر يوم الأربعاء الْمُوَافِق ٢٤ /١١ / ١٤٣٨هـ من إِحْبَاط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر؛ وذلك بعد أن تَمَّ رَصْدُ مجموعة من الأشْخَاص أثناء محاولتهم التسلل لحدود المملكة لتهريب وبث هذه السموم مما حتم التعامل معهم بمَا يَقْتَضِيه الموقف.

وأَضَافَ أن مجموع ما تم ضبطه (٤٩٥.٥٠) أربعمائة وخمسة وتسعون كيلوجرام وخمسون جراماً من مادة الحشيش المخدر، وقد تم إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإِجْرَاءَات النظامية.

وَأَكَّدَ المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود عازمون بعون الله وتوفيقه للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود في كل الظروف، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه، بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين، والله ولي التوفيق.

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